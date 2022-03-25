Москва, 25 марта 2022, 09:14 — REGNUM Введенные властями Японии антироссийские санкции не скажутся на сроках создания спутников РФ, заявил в25 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он напомнил, что власти Японии ввели санкции в отношении корпорации космического приборостроения — АО «Российские космические системы» (РКС), входящей в Роскосмос.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о скором разорении компании OneWeb.
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