Обнинск, Калужская область, 25 марта 2022, 11:09 — REGNUM Открытие нового виртуального концертного зала в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» состоялось 24 марта в центральной библиотеке города Обнинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры Калужской области Павла Суслова.
С 2019 по 2022 год на территории Калужской области были открыты 12 оборудованных залов. Современное мультимедийное оборудование и скоростной интернет появились в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, домах культуры города Медыни, Людиново и поселка Середейск Сухиничского района, музее-заповеднике «Полотняный Завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках Жиздринского, Жуковского районов в Мосальске и Кременках.
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