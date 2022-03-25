Обнинск, Калужская область, , 11:09 — REGNUM Открытие нового виртуального концертного зала в рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» состоялось 24 марта в центральной библиотеке города Обнинска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры Калужской области Павла Суслова.

Стенд виртуального концертного зала Фото министерства культуры Калужской области

«Реализация проекта «Виртуальный концертный зал» внесёт новый контент, новое дыхание в работу библиотеки, повысит её статус. Проект привлечёт заинтересованных пользователей, будет способствовать формированию сообщества единомышленников и, возможно, постоянной творческой аудитории. Онлайн-трансляции обеспечивают доступ к шедеврам мировой культуры, помогают создать для зрителей атмосферу личного присутствия и сопричастности к музыкальному искусству», — отметил Павел Суслов.

С 2019 по 2022 год на территории Калужской области были открыты 12 оборудованных залов. Современное мультимедийное оборудование и скоростной интернет появились в Калужской областной филармонии, Кировском районном центре культуры и искусства, домах культуры города Медыни, Людиново и поселка Середейск Сухиничского района, музее-заповеднике «Полотняный Завод», Тарусской картинной галерее, а также библиотеках Жиздринского, Жуковского районов в Мосальске и Кременках.

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