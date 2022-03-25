Сидней, Австралия, , 09:15 — REGNUM 25 марта толпы молодых людей собрались перед домом премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Сиднее, чтобы выразить свое недовольство политикой федеральных властей в защиту климата. Несколько участников протестной акции задержала полиция, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Отмечается, что главными манифестантами стали обычные школьники, которые собрались возле дома Киррибилли, официальной резиденции Моррисона.

Журналисты телеканала побеседовали с 13-летним подростком, дом детства которой разрушили недавние наводнения в Лисморе, куда несколько дней назад отправился Моррисон побеседовать с местным населением.

«Я потеряла свой дом и не могу ходить в школу, не могу видеться с друзьями, мне пришлось бежать и ненадолго остаться с семьей в районе Золотого побережья», — сказала она журналистам.

Сообщается, что кортеж Моррисона проехал через ворота резиденции на фоне крика протестующих.