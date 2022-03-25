Канберра, , 09:13 — REGNUM Две новые вакцины от COVID-19 австралийского производства скоро начнут испытываться в надежде, что они обеспечат «лучшую и целенаправленную защиту от коронавируса». Один препарата разработан Институтом Доэрти, а другой — Университетом Монаша. Об этом 25 марта сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Препараты называют «супервакцинами», потому что это первые в мире вакцины, которые нацелены на кончик шиповидного белка коронавируса, то есть на рецептор-связывающий домен (RBD). Именно эта область ответственна за прикрепление вируса к человеческой клетке.

Первая фаза клинических исследований для обеих препаратов начнется в ближайшие недели. Добровольцами станут 114 жителей Мельбурна (столица штата Виктория, юго-восток Австралии), который будут привиты в Королевской больнице Мельбурна.

Первую фазу клинических испытаний возглавит профессор Мельбурнского университета Терри Нолан.

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