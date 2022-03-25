Ижевск, , 09:11 — REGNUM В отношении 17-летнего студента одного из колледжей Ижевска возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, молодого человека с наркотиками задержали рядом с одним из гаражных кооперативов в Ижевске. В ходе допроса он пояснил, что приобрел наркотическое средство через интернет, в лесополосе он должен был его забрать с целью дальнейшего сбыта.

В рамках расследования дела проведен осмотр места происшествия, наркотики изъяты из незаконного оборота, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

В управлении подчеркнули, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ижевске по подозрению в содержании наркопритона был задержан 33-летний безработный местный житель. В течение месяца он предоставлял свою квартиру наркозависимым для кустарного изготовления и употребления наркотических средств.

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