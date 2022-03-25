Биробиджан, , 09:18 — REGNUM Продолжают фиксировать случаи нападения собак на людей в Еврейской автономии. Бездомные животные кусают людей не смотря на реализацию программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе правительства ЕАО.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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На деятельность по отлову и содержанию бродячих животных в бюджете региона заложены 5 млн рублей, в том числе около 1,8 млн рублей — на строительство приютов для собак. Возводить сооружения будут зоозащитные организации, деньги им будут выдаваться в виде грантов.

В регионе констатируют, что часть собак нельзя выпускать обратно из-за их агрессивности. Их намерены пожизненно содержать, место для этого может предоставить УФСИН области. В целом руководители ведомств в ЕАО продолжают придерживаться мнения, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо изменить. Бездомных собак предлагается оставлять в приютах, домашних — чипировать и предусмотреть ответственность за их самовыгул для владельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускать собак из приюта, даже если они не агрессивны, опасно, ранее заявлял мэр Якутска Евгений Григорьев. Он подчеркнул, что собака ведёт себя по-разному среди людей, в пункте передержки, и в естественной среде, среди других животных.