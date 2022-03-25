Канберра, , 09:11 — REGNUM Недавно в сеть просочился проект военного соглашения между Китаем и Соломоновыми островами, согласно которому Пекину будет разрешено иметь масштабное военное присутствие на островном государстве, что ставит национальные интересы Австралии под угрозу. В Лейбористской партии Австралии обвинили правительство страны под руководством Скотта Моррисона в нерасторопности. Об этом 25 марта сообщил телеканал Nine News.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Высокопоставленный представитель лейбористов Билл Шортен заявил в эфире Nine News, что правительство Моррисона совершило ошибку, позволив Китаю, по сути, войти в традиционную сферу интересов Австралии.

«Я думаю, что это серьезная ошибка во внешней политике, когда у нас на заднем дворе подписываются такого рода соглашения», — заявил политик.

Однако министр обороны Австралии Питер Даттон настаивал на том, что правительство не допустило никаких ошибок во внешней политики.

«Мы были бы явно обеспокоены созданием любой военной базы, и мы бы сказали об этом правительству Соломоновых островов», — заявил Даттон журналистам.