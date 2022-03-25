Донецк, , 09:09 — REGNUM В Мариуполе в результате обстрела украинских вооружённых формирований пострадали десять мирных жителей. Об этом 25 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что при обстреле украинскими военными освобожденной части Мариуполя пострадали десять мирных жителей. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Кировского района Донецка пострадал мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России подготовит издание «Белой книги», посвящённой события в Донбассе и совершённым там преступлениям.