Иркутск, , 09:09 — REGNUM Вопросы поддержки граждан и бизнесарассмотрели на заседании штаба по стабилизации экономики региона под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Подробности 23 марта сообщает телеграм-канал правительства региона.

Ансамбль Богоявленского собора. Иркутск Baikalsky

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Обсуждалась ситуация с отгрузкой угля, положение дел в сельском хозяйстве и на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, вопросы ценовой политики, обеспеченности лекарствами в больницах и аптечной сети.

Глава Приангарья напомнил, что на федеральном уровне разработан пландействий, который постоянно пополняется новыми мерами по стабилизации ситуации. На региональном уровне также подготовлены и внедрены меры поддержки экономики.

«Сейчас очень важно, чтобы в центре внимания органов власти, в основе их работы стоял человек, каждый житель Иркутской области. Мы должны видеть и предугадывать все проблемные вопросы, тревоги и надежды людей и в областном центре, и во всех муниципалитетах», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в Иркутской области начнет действовать социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости.

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