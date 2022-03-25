Париж, , 09:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна и ее союзники не будут поставлять технику, такую как «самолеты или танки», на Украину, передает BFM TV.

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«Наш лимит — не становиться союзниками», — заявил глава французского государства во время визита в Бельгию для участия в саммитах НАТО, ЕС и G7.

Для Эммануэля Макрона эта фраза означает, что Франция и ее союзники не будут поставлять технику, такую как «самолеты или танки», на Украину, потому что это «будет характеризовать совместные военные действия».

При этом президент Франции уточняет, что Украине по-прежнему будет предоставляться другое вооружение, в том числе оборонительное.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции рассказал о сохранении и усилении французского военного присутствия в Восточной Европе.

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