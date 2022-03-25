Омск, , 09:08 — REGNUM Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Клинического медико-хирургического центра Дмитрий Одарченко изобрёл методику лечения сустава, позволяющую избежать протезирования. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в правительстве Омской области.

Операция Neurochirurgie.be

Омский врач Одарченко получил патент на метод лечения аваскулярного некроза головки бедренной кости. Эта методика позволяет помочь пациенту на самых ранних стадиях заболевания, избежав в последующем протезирования.

Асептический некроз головки бедренной кости или аваскулярный некроз происходит из-за нарушения кровотока. Например, это может случиться из-за травмы. Основной части пациентов меньше 40 лет.

Заболевание может привести к необходимости тотального эндопротезирования, когда повреждённый тазобедренный сустав полностью заменяется на искусственный протез.

«Методика, с которой работают ортопеды КМХЦ, эффективна при начальной стадии заболевания. А значит, у пациента будет шанс уйти от протезирования», — говорится в сообщении облправительства.

По словам Одарченко, это малоинвазивная методика. Как правило, облегчение наступает сразу после операции: «У пациента уходят боли, и он может свободно двигаться».

Медики отмечают, что эффективность методик лечения асептического некроза на начальной стадии доходит до 90%.

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