* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, опроверг заявление о смене премьер-министра. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

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«Слухи в некоторых СМИ о смене премьер-министра не соответствуют действительности», — написал Муджахид 24 марта в Твиттере.

Он также добавил, что в кабинете министров не произошло никаких изменений.

Ранее Bawaba al-Ahram и другие арабские СМИ утверждали, что мулла Абдул Гани Барадар заменил муллу Мохаммада Хасана Ахунда на посту премьер-министра.

Египетское информационное агентство Bawaba al-Ahram заявило, что саммит в Кандагаре привёл к ключевым изменениям в правительстве, возглавляемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).