Канберра, 25 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Масштабное военное присутствие Китая в южной части Тихого океана, отмеченное в проекте соглашения о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, станет «красной чертой» для Австралии. Об этом 25 марта в эфире телеканала Nine News заявил ученый Джонатан Прайк из аналитического центра Института Лоуи (Сидней).

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

Как объяснил Прайк, любая сделка между Хониарой и Пекином позволит базировать китайские военные корабли в регионе, что станет серьезным сдвигом в балансе сил.

«Это рискует стать красной линией для Австралии в АТР … и это было бы кардинальным изменением нашего взгляда на нашу национальную безопасность», — отметил Прайк.

Комментарии эксперта прозвучали после того, как просочившийся в паблик документ показал, что Соломоновы острова ведут переговоры с Китаем, чтобы разрешить размещение вооруженных сил сверхдержавы на своей территории, менее чем в 2000 километрах от береговой линии Австралии.

Прайк добавил, что речь идет всего лишь о проекте соглашения, и Австралия не должна чрезмерно реагировать на это, но утечка раскрыла истинные амбиции Пекина.