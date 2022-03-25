Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве вводят новую меру поддержки для инвесторов-застройщиков, получивших землю под строительство без торгов, сообщается на портале мэра столицы.

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Заммэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что арендаторам земельных участков снизят плату. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится и в 2023 году.

Прогрессирующая шкала аренды действует для всех земельных участков, которые предоставляют застройщикам без торгов. С каждым годом плата за них увеличивается на 1%. Теперь застройщики смогут сэкономить на аренде в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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