Уфа, , 09:10 — REGNUM Обращения в доход государства имущества бывшего высокопоставленного сотрудника полиции добилась прокуратура Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Коррупция (сс) sajinka2

Сообщается, что Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Ленинского районного суда г. Уфы о частичном удовлетворении иска прокуратуры региона об обращении в доход России имущества экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике и членов его семьи.

Отмечается, что в пользу государства были обращены имущество и деньги на общую сумму порядка 40 млн рублей, включая два коммерческих здания, долю нежилого помещения, два автомобиля-внедорожника и одну квартиру в новостройке, помимо этого были изъяты в ходе обыска в жилище обвиняемого 60 088 долларов США.

«В целях сокрытия имущества от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были фиктивно оформлены на родственников, которые не обладали такими финансовыми возможностями», — сообщает пресс-служба.

Во время судебного заседания ответчики заявили, что приобрели спорное имущество за счет заемных денег в размере 26 млн рублей, но доказательств этому не представили.

В настоящее время экс-сотрудник полиции находится в федеральном розыске, в отношении него возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам организации преступного сообщества и постоянного получения взяток.