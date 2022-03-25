Канберра, 25 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В этом месяце более чем 45 000 водителей подверглись взысканию двойной платы за проезд по платным дорогам Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии). Утром 25 марта компания Transport for NSW принесла извинения за «системную ошибку», которая привела к тому, что некоторые клиенты платили необоснованно больше, чем обычно, передает телеканал Nine News.

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Отмечается, что водители столкнулись с «повторяющимися транзакциями».

«От имени компании Transport for NSW мы приносим извинения нашим клиентам за неудобства и любые возможные страдания, от которых они пострадали … Мы проведем тщательное расследование и найдем главную причину проблемы, чтобы гарантировать, что это больше не повторится», — говорится в заявлении.

«Техническая ошибка» затронула 45 194 водителя, которые оплачивали проезд по платным дорогам с помощью системы E-Toll.