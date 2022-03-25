Сеул, 25 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Больше половины жителей Южной Кореи считают, что избранный президент страны Юн Сок Ёль хорошо себя покажет в качестве нового главы государства в ближайшие пять лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведённого c 22 по 24 марта среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, вышеуказанного ответа придерживаются 55% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов.

Отметим, что после прихода к власти Мун Чжэ Ина положительный ответ дали 80% респондентов. Показатель бывшего президента Пак Кын Хе составлял 78%, а Ли Мён Бака — 84%.

Между тем проект переноса президентской администрации в столичный округ Ёнсан в здание министерства обороны одобрили 36% участников опроса. Против выступили 53% респондентов.

Амнистию экс-президента Ли Мён Бака поддержали 39%. Противоположного мнения придерживаются 50% респондентов.

Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 44%, что на 2% больше, чем на прошлой неделе. Не одобряют действия главы государства 51% опрошенных, что на 1% меньше по сравнению с прошлой неделей.