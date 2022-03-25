Глава Приморья заявил, что нового угольного терминала под Находкой не будет
Находка, Приморский край, 25 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Приморье назревает очередной угольно-экологический скандал. В сети появилась информации о намерениях построить под Находкой угольный терминал, рядом с местом популярного отдыха у моря.
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Губернатор Олег Кожемяко отреагировал на ситуацию и записал в своём телеграм-канале обращение-опровержение:
«Получил от жителей Находки и Партизанского района ряд вопросов по поводу некоего проекта по строительству угольного терминала в районе горы Сестра. Позиция правительства края и администрации партизанского района едина. Терминал там не нужен. Это место имеет большое природное значение и историческую ценность. Мы уже подготовили документы в природоохранную прокуратуру».
Справка: гора Сестра высотой 1671 метров расположена в Лазовском районе на территории национального парка «Зов тигра», расположена на хребте Зубы Дракона, названному так благодаря множеству скал и скальных останков.
Как сообщало ИА REGNUM, Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) совместно с министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья приступил к строительству лесопитомника в Партизанском районе, где планируют выращивать до 1 миллиона сеянцев кедра, лиственницы и ясеня в год.