Ташкент, 25 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Сурхандарьинской области Узбекистана состоялось церемония начала строительства новой тепловой электростанции. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«ТЭС создаст большие возможности для реализации огромного экономического потенциала региона», — говорится в сообщении.

К примеру, говорится в сообщении пресс-службы, в Сурхандарьинской области имеется более 100 месторождений нефти, газа, угля, драгоценных и цветных металлов, многих видов декоративных камней, которые еще не разработаны.

«Поэтому в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать более 5 тысяч инвестиционных проектов на сумму 7 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что электроэнергия, выработанная станцией, позволит также обеспечить электроснабжение 500 тысяч домохозяйств в Сурхандарьинской области.

«Кроме того, появится возможность экспортировать в соседний Афганистан не менее 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год», — говорится в сообщении.