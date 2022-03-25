Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего специалиста Росреестра, которую обвиняют в получении взятки в значительном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Заснеженный Горно-Алтайск Наталья Сладкова

По данным следствия, с октября 2018 года по ноябрь 2021-го обвиняемая получила от знакомой, работавшей риелтором, более 40 тыс. рублей за регистрацию объектов недвижимости в максимально короткие сроки.

«Преступления выявлены и пресечены благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников МВД по Республике Алтай, эффективно проведенным последними оперативно-розыскным мероприятиям», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело в настоящее время направлено прокурору. Расследование дела против взяткодателя продолжается.