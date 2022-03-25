Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Свердловская область сможет получить более 770 млн рублей для поддержки рынка труда. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Безработица. Вакансий нет

Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства были направлены из резервного фонда правительства России. Они пойдут на создание временных рабочих мест для тех граждан, которые находятся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для официальных безработных.

Также губернатор Евгений Куйвашев, что область получила деньги на реализацию программ профобучения и дополнительного профобразования для работников промышленных предприятий, оказавшихся под риском увольнения. Речь идёт о 208 млн рублей.