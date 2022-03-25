Екатеринбург, 25 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Свердловская область сможет получить более 770 млн рублей для поддержки рынка труда. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Средства были направлены из резервного фонда правительства России. Они пойдут на создание временных рабочих мест для тех граждан, которые находятся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для официальных безработных.

Также губернатор Евгений Куйвашев, что область получила деньги на реализацию программ профобучения и дополнительного профобразования для работников промышленных предприятий, оказавшихся под риском увольнения. Речь идёт о 208 млн рублей.