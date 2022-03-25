Борзя, Забайкальский край, , 08:58 — REGNUM В Забайкалье начата доследственная проверка по факту нападения стаи собак на ребёнка в городе Борзе. Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

Об инциденте, случившемся 24 марта, написали СМИ. Стая бездомных собак попыталась напасть на мальчика 8−9 лет. Ребенку помогла женщина, находившаяся рядом, которая отогнала собак. В ближайшее время следователи установят и опросят женщину и ребенка, которые фигурируют в публикации СМИ.

Также следователи получат объяснения должностных лиц местной администрации и дадут правовую оценки эффективности их деятельности по обеспечению безопасности проживания населения района.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Позднее правительство Забайкалья выделило дополнительное финансирование на отлов и содержание бездомных собак. Средства направят муниципалитетам для бесперебойной работы по обращению с животными без владельцев.

Читайте также: Забайкалье изыскало дополнительные средства на отлов бездомных собак