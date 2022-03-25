Брюссель, 25 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Во время пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сохранении и усилении французского военного присутствия в Восточной Европе, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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«Создаются наземные и воздушные миссии на границах НАТО, в частности, в рамках миссии «бдительности». Франция намерена набирать обороты», — объясняет Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил о позиции Китая в отношении ситуации на Украине.