Москва, , 08:56 — REGNUM О героических действиях командира зенитного ракетного дивизиона, подполковника Альберта Усманова во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины сообщили 25 марта в Минобороны РФ.

Командир зенитного ракетного дивизиона, подполковник Альберт Усманов Минобороны РФ

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Отмечается, что подполковник Альберт Усманов вместе со своим дивизионом с момента начала спецоперации выполняет задачи по воздушному прикрытию подразделений ВС РФ.

Также указывается, что в зоне ответственности дивизиона под командованием подполковника появились подполковника шесть воздушных объектов украинских националистов, которые намеревались атаковать позиции российских подразделений.

«Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что благодаря грамотным и умелым действиям Усманова все выявленные воздушные цели противника были поражены, в их число входили пять беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» и один бомбардировщик СУ-24.

«Решительные действия подполковника Усманова обеспечили безопасность полетов российской авиации в зоне ответственности, а также воздушное прикрытие позиций российских войск», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие передали жителям Херсонской области Украины более 20 тонн гуманитарных грузов.