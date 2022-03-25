Москва, 25 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Никита Гусев и Андрей Кузьменко. У «Спартака» отличился форвард Йори Лехтеря.

Таким образом, СКА ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.