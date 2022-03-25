Ташкент, 25 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялось церемония начала строительства новой тепловой электростанции в Ангорском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда долларов. Станция мощностью 1 560 мегаватт будет вырабатывать 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

«Новейшие технологии, которыми будет обеспечена ТЭС, позволят экономить 1 миллиард кубометров природного газа в год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что данная станция будет первой тепловой электростанцией в Сурхандарье и крупнейшей ТЭС, построенной в стране за последние годы.