Оренбург, 25 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области первым резидентом особой экономической зоны «Оренбуржье» станет крупный распределительный центр «Оренбург». Через крупнейших склад будет проходить более 1 млн груза в год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Pxhere.com Склад

Площадь универсального склада для хранения продовольственных и непродовольственных товаров составит 32 000 квадратных метров. Общий объём инвестиций в проект составит более 1,7 млрд рублей. Компания планирует создать 515 рабочих мест. Планируется, что строительство склада начнется во втором полугодии 2022 года.

Напомним, ОЭЗ «Оренбуржье» займет две площадки — в Оренбурге и в Орске. Полноценный запуск особой экономической зоны намечен на 2024 год.