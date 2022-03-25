Херсон, 25 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российские военнослужащие передали жителям Херсонской области Украины более 20 тонн гуманитарных грузов. Об этом 25 марта сообщает Министерство обороны России.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

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Продовольственные наборы были переданы жителям населённых пунктов Чернобаевка и Антоновка под Херсоном. Там проживает более двух тысяч человек, в основном пожилые люди и дети.

«Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили выдачу гуманитарной помощи в населенном пункте Чернобаевка», — рассказал военнослужащий ВС РФ Александр Петров.

По его словам, местные жители нуждаются в крупах, сахаре, тушенке, подсолнечном масле и других продуктах первой необходимости.