Уфа, 25 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Проверку по факту высадки 13-летней девочки из автобуса проводит прокуратура в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Иван Иванов Кондуктор в трамвае

По предварительным данным, 4 марта кондуктор автобуса № 74, который принадлежит ГУП «Башавтотранс», высадила девочку на остановке «Фирма «Мир» из-за технических проблем в работе программы для оплаты проезда. Ребенок был вынужден добираться до дома пешком.

«Со слов матери подросток страдает сахарным диабетом и после перенесенного стресса уровень сахара в крови упал до критического значения», — сообщает пресс-служба.

Прокурорам предстоит дать оценку действиям сотрудников компании-перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, согласно российскому законодательству, за принудительную высадку детей из автобуса, троллейбуса или трамвая водитель и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 11.33 КоАП РФ.