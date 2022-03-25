Ижевск, 25 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 марта прививку от коронавируса сделали 695 092 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 550 335 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 41 житель республики. Второй компонент препарата получил 121 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 118 741 человек. 132 557 человек прошел ревакцинацию, за предыдущие сутки — 516 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 476 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 148 436 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 162 242 случая заражения коронавирусом, из них 222 — за минувшие сутки.

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