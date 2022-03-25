Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Влияние американских санкций на экономику России до сих пор неясно, поэтому в Белом доме допускают введение ограничений против третьих стран. Об этом The Washington Post сообщает со ссылкой на источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Четыре собеседника, знакомых с разговорами в администрации президента США, рассказали изданию, что «чиновники Белого дома готовят редкие меры» против третьих сторон в других странах. Наказать их хотят за «взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США».

На фоне эскалации ситуации на Украине влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным, говорится в публикации.

Источники издания, пожелавшие остаться неизвестными, отметили, что пока конкретного решения по таким мерам нет. Неизбежными шаги против третьих сторон не являются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились, что не позволят России использовать цифровые валюты для обхода санкций.

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