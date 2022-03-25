Нижний Тагил, Свердловская область, 25 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области стая собак напала на пожилую женщину. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Dineshraj Goomany Собака

По информации в паблике «Инцидент Нижний Тагил», это произошло в районе Уральского проспекта. Момент нападения животных на человека очевидцы запечатлели на видео.

В комментариях к записи граждане пишут, что в ряде мест Нижнего Тагила бродячие собаки терроризируют людей. При этом они сообщают о неэффективности работы чиновников в борьбе с бездомными животными.