Молчановский район, Томская область, 25 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Молчановском районе Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла рано утром 25 марта.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

На 181 км автодороги Томск-Каргала-Колпашево водитель автомобиля Volkswagen Caravelle выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai ix55. В результате семь пострадавших были доставлены в больницу.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Требуется помощь очевидцев данного ДТП», — добавили в ведомстве.

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