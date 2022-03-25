Токио, 25 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши введут в начала будущей недели власти Японии. Об этом 25 марта заявил в ходе пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

首相官邸 Ёсимасы Хаяси

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«Также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши (в Россию) в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций», — сказал он.

При этом Хаяси добавил, что Япония, наряду с другими членами «большой семерки», считает, что введение антироссийских санкций является необходимым.

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