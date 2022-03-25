Баку, 25 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Заявления армянской стороны об эскалации обстановки в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространённом пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«На пунктах ведётся уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — говорится в заявлении минобороны.

Баку обвинил Ереван в «искажении» реальной ситуации и в нагнетании обстановки. По мнению азербайджанской стороны, это делается для создания «атмосферы паники».

«Никаких причин для беспокойства и волнения нет», — заявили в военном ведомстве.

Стоит отметить, ранее в МИД Армении сообщили, что азербайджанские воинские подразделения нарушили линию разграничения в Нагорном Карабахе и вошли в село Парух. Ереван призвал вмешаться российских миротворцев.