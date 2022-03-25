Москва, 25 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Около половины жителей России считают, что уход зарубежных компаний с российского рынка не отразится на качестве их жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

Опрос

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49% респондентов заявил, что уход иностранных компаний не повлияет на качество жизни, 32% ждут ухудшений из-за приостановки некоторыми компаниями деятельности в РФ. Сильные ухудшения ожидают 7% участников опроса, не очень значимых — 25%.

Отмечается, что наиболее пессимистично настроена молодёжь в возрасте до 30 лет.