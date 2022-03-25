Москва, 25 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Кашель, который появляется у пациентов при заражении штаммом коронавируса «Омикрон», имеет несколько характерных особенностей. Об этом сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идёт в слизистой, она напряжена, поэтому кашель не приносит облегчения», — пояснил в интервью радио Sputnik специалист.

Он также подчеркнул, что причина кашля не в мокроте, как это бывает обычно, а именно в воспалении самой слизистой, её напряжении, поэтому у пациентов «кашель длительный, непродуктивный, не облегчающий больному состояние».

По словам Пурясева, для лечения подобного кашля подойдут мощные противовоспалительные препараты и ингаляции. Кроме того, тем, кто страдает от кашля, вызванного штаммом «Омикрон», важно избегать сухого воздуха, чаще проветривать и увлажнять воздух в помещениях.

«Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной и не было сухости», — указал врач.

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Он также добавил, что вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты «Омикрона»: сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры и также сильная слабость, а также головная боль.

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