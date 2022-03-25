Кызыл, 25 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Туве главу администрации города Ак-Довурак заподозрили в превышении полномочий, повлёкших существенные нарушения прав и законных интересов жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Администрация Ак-Довурака Здание городской администрации. Ак-Довурак

По данным следствия, с июня по декабрь 2021 года подозреваемый подписал справку о стоимости и о приёмке выполненных подрядчиком работ по благоустройству общественной территории. При этом в реальности контракт не был выполнен в полном объёме.

«В результате подписания подозреваемым фиктивных справок денежные средства в размере 2 376 887,57 были присвоены директором подрядчика, общественная территория гор. Ак-Довурак не облагорожена в соответствии с условиями контракта», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в здании городской администрации ведутся обыски, допрашиваются работники.