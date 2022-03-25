Пекин, 25 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Строительство двух проектов передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения в Китае началось 24 марта в рамках усилий по обеспечению чистого электроснабжения, сообщает Государственная сетевая корпорация Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Два проекта напряжением 1000 кВ свяжут соответственно восточные города Фучжоу и Сямынь, а также центральные города Чжумадянь и Ухань. Общий объем инвестиций в проекты составит 10,9 млрд юаней (около $1,71 млрд) при суммарной протяженности сетей в 525 км.

Ожидается, что оба проекта будут введены в эксплуатацию в следующем году, помогая стимулировать потребление чистой энергии, вырабатываемой морскими ветряными электростанциями и фотоэлектрическими электростанциями, говорится в сообщении Государственной сети.

На данный момент компания завершила строительство 29 проектов сверхвысокочастотного излучения, передающих более 2,5 трлн кВт/ч электроэнергии, говорится в сообщении. Компания ожидает, что ее межрегиональные мощности по передаче электроэнергии вырастут с 240 млн кВт в настоящее время до более чем 370 млн кВт к 2030 году.

Государственная сетевая корпорация Китая, крупнейшая в мире коммунальная компания, обеспечивает электроэнергией население более 1,1 млрд человек, а зона ее обслуживания охватывает 88% территории Китая.