Брюссель, 25 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, он не поддерживает полный отказ Европейского союза от российских энергоносителей. Он заявил об этом журналистам 24 марта вечером перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

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«Главный принцип, которому следует Европейская комиссия, — санкции должны иметь большие последствия именно для России, а не для Европы», — сказал он

Также де Кроо уточнил, что Евросоюз не воюет сам с собою и не станет принимать меры, которые будут его ослаблять.

«Это имело бы разрушительные последствия для европейской экономики, я не считаю это необходимым», — подчеркнул бельгийский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что расчеты западных стран на то, что российские бизнесмены, ставшие в текущей ситуации «без вины виноватыми», смогут повлиять на власти РФ, являются бессмысленными.