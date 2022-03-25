Охотск, Хабаровский край, 25 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возобновили программу кодирования от алкогольной зависимости, запущенную совместно с минздравом региона. Последние два года её приостанавливали из-за пандемии коронавируса. Теперь отмечается повышенный спрос у населения.

Алкоголизм

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«Люди начали звонить и интересоваться программой с конца 2021 года. Список желающих закодироваться формировали за несколько месяцев. Несколько дней у нас работали приезжие врач-нарколог и психолог. Сперва в национальном селе Арка закодировали 35 представителей коренных малочисленных народов севера, а затем ещё 24 жителя Охотска», — рассказала DVHAB.ru замглавы Охотского района по социальным вопросам Светлана Ольшевская, уточнив, что некоторые кодируются уже не в первый раз.

«Жизнь на севере тяжела, а развлечений мало. В итоге есть проблема с алкоголем. И эта программа спасает наши семьи и наших детей. У нас есть инвалиды, которые пили не один год, а сегодня работают и занимаются спортом. Или мама из многодетной семьи после кодирования смогла устроиться в школу», — призналась Ольшевская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Металлургическом районе Челябинска 17 граждан лишены прав на управление транспортом. Такие решения суды приняли в 2021 году.