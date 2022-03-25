Сеул, 25 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 25 марта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По её словам, переговоры состоятся во второй половине дня.

Ожидается, что представители двух стран обсудят ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, включая запуск баллистической ракеты КНДР, пути расширения двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что в КНДР подтвердили тестовое испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

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Напомним, что ранее избранный президент Южной Кореи провел телефонные переговоры с президентом СШАДжо Байденом, премьер-министром ЯпонииФумио Кисидой, премьер-министром ВеликобританииБорисом Джонсоном и премьер-министром АвстралииСкоттом Моррисоном, премьер-министром ИндииНарендрой Моди и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.