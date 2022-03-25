Куала-Лумпур, 25 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб намерен сделать малайский вторым языком Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.

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«Более 300 миллионов жителей стран АСЕАН используют малайский язык в ежедневном разговоре. Малайский язык занимает седьмое место в мире по количеству говорящих на нем», — заявил Исмаил Сабри.

«Поэтому нет причин, по которым мы не можем сделать малайский одним из официальных языков АСЕАН», — подчеркнул Исмаил Сабри.

Премьер-министр также заявил, что обсудит это предложение с лидерами других стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией.