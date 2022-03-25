Североуральск, Свердловская область, 25 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Североуральске Свердловской области сотрудникам родильного дома объявили о сокращении. Об этом пишут СМИ.

Све.рф Автомобили скорой помощи для свердловских медиков

Издание E1.ru ссылается на председателя комиссии по охране здоровья в городской Общественной палате Сергея Васильева. Якобы сократить могут 14 человек. При этом персонала в городской больнице не хватает.

В пресс-службе свердловского минздрава пояснили журналистам, что в больнице были приняты решения, связанные со штатным расписанием. Но по решению министра эти решения руководства больницы уже отменены.