Вашингтон, 25 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Студия Big Bad Wolf показала в рамках выставки-трансляции Future Games Show Spring Showcase 2022 новый трейлер ролевой игры Vampire The Masquarade: Swansong. Ролик был опубликован 25 марта на YouTube-канале издания GamesRadar.

Игра

В этом видео разработчики рассказали о механиках игры, способностях героев, их характеристиках и прогрессе персонажей. Они также затронули темы системы диалогов и игровых стилей, которые геймерам предложит Vampire The Masquarade: Swansong.

Напомним, релиз игры состоится 19 мая 2022 года на ПК, PlayStation, Xbox и портативной консоли Nintendo Switch. В основу Vampire The Masquarade: Swansong легла серия популярных настольных ролевых игр франшизы «Мир Тьмы».