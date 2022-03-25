Москва, 25 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Расчеты западных стран на то, что российские бизнесмены, ставшие в текущей ситуации «без вины виноватыми», смогут повлиять на власти РФ, являются бессмысленными. Об этом 25 марта заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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Как указал в интервью РИА Новости Медведев, бизнесмены в России, и в том числе представители крупного бизнеса — это часть российского общества, которая в сложившихся на данный момент условиях является «без вины виноватой».

«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Специальная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины развивается по плану и будет продолжена до того момента, как будут достигнуты поставленные цели.