Главы МИД Южной Кореи и Японии осудили ракетный пуск КНДР
Сеул, 25 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 25 марта телефонные переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран осудили ракетный пуск КНДР, акцентировав внимание на том, что он нарушает не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и мораторий на запуск межконтинентальных баллистических ракет, а также призвали Пхеньян прекратить дальнейшую эскалацию напряженности.
Стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество между Сеулом и Токио и трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Токио и Вашингтоном, а также сошлись во мнении относительно необходимости усилий по возвращению Пхеньяна за стол переговоров.