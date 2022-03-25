Сеул, 25 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 25 марта телефонные переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран осудили ракетный пуск КНДР, акцентировав внимание на том, что он нарушает не только резолюции Совета Безопасности ООН, но и мораторий на запуск межконтинентальных баллистических ракет, а также призвали Пхеньян прекратить дальнейшую эскалацию напряженности.

Стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество между Сеулом и Токио и трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Токио и Вашингтоном, а также сошлись во мнении относительно необходимости усилий по возвращению Пхеньяна за стол переговоров.