Биробиджан, 25 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Дождь со снегом ожидаются в Еврейской автономии 26 и 27 марта. Погода будет переменчивой и неустойчивой, сообщило ИА EAOMedia.

Sancho85 Ледяной дождь

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Погода ухудшится из-за циклона, который образовался над Монголией и движется в сторону ЕАО. В некоторых районах региона погода уже ухудшилась, усилился ветер, начались снегопады и дожди.

«Влияние этого циклона сохранится и на предстоящих выходных днях. Погода будет неустойчивой и переменчивой — снег может перейти в дождь и наоборот. Ветер от небольшого до умеренного. Ночью ещё будет немного подмораживать −3… −8°, днём преимущественно выше ноля», — отметила синоптик областного гидрометеобюро Наталья Алёшина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области также ожидается усиление ветра и дождь со снегом. Непогода продлится сутки, с 25 по 26 март.