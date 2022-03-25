Москва, 25 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Ряд официальный порталов федеральных и региональных ведомств продолжают загружать коды с иностранных ресурсов. Об этом 25 марта сообщает «Коммерсантъ».

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По данным СМИ, не все ведомства исполнили предписание Минцифры РФ убрать со своих сайтов код, загружаемый с зарубежных ресурсов. В частности, загружают шрифты с серверов Google и других иностранных компаний сайты Федеральной налоговой службы, Минприроды и ряда региональных правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, первый маркетплейс российского софта планируется запустить в мае.